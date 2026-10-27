В Дубае, ОАЭ, Исполнительный совет эмирата одобрил план развития 48 городских центров с бюджетом более 2 млрд дирхамов. Ожидается, что к 2040 году он увеличит стоимость недвижимости в целевых районах на 20 млрд дирхамов, или $5,45 млрд, сообщает The National.

Развитие районов вокруг транспорта

План развития городских центров охватывает шесть основных центров и 42 вспомогательных, которые в совокупности составляют 12% городской территории Дубая. Его цель — создание интегрированных сообществ и концентрация жилья и рабочих мест возле станций общественного транспорта.

Власти рассчитывают увеличить долю жителей, проживающих возле станций метро, с 52% до 74%. Охват общественными услугами планируется повысить с 74% до 85%. Программа также предусматривает диверсификацию использования земельных участков и сокращение расстояния между жильем и рабочими местами.

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Еще две политики

На заседании, которое возглавил наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны ОАЭ шейх Хамдан бин Мохаммед, также утвердили политику устойчивого планирования населения. Она должна связать демографические прогнозы со стратегиями экономического и городского развития, а также поддержать рост занятости в высокопроизводительных секторах в соответствии с экономической повесткой Дубая D33.

Кроме того, совет одобрил систему цифровых доверенностей, разработанную и эксплуатируемую Digital Dubai. Платформа будет позволять людям и компаниям в цифровом формате уполномочивать других лиц на проведение операций с низким уровнем риска без нотариального или юридического удостоверения. Для верификации система будет использовать цифровую идентичность UAE PASS.

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