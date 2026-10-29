В США медианная цена продажи жилья за четыре недели, завершившиеся 25 октября, снизилась на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это первое годовое падение показателя более чем за три года, сообщает CNBC со ссылкой на данные брокерской компании Redfin.

Продажи остаются слабыми

Несмотря на некоторое снижение ипотечных ставок в последние недели, они примерно на один процентный пункт выше, чем год назад. По оценке Redfin, ежемесячный платеж типичного покупателя жилья сейчас является вторым по величине за всю историю наблюдений.

Количество незавершенных продаж жилья — подписанных контрактов на покупку существующих домов — продолжало сокращаться. Национальная ассоциация риелторов США сообщила, что в сентябре этот показатель опустился до минимума за 25 лет. Число новых предложений также сократилось до самого низкого уровня с начала года, свидетельствуют данные Redfin.

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Аренда снова дорожает

На фоне застоя на рынке покупки жилья больше арендаторов остаются в своих квартирах. Медианная стоимость аренды жилья в США в октябре выросла на 0,1% в годовом измерении, по данным Apartment List. Это первое повышение более чем за три года после периода снижения арендных ставок из-за избытка новых квартир.

Уровень вакантности в многоквартирных домах в октябре составил 7%. Он остается высоким по сравнению с долгосрочными нормами, однако снижается после пика в начале года. Арендные ставки начали восстанавливаться также в Остине, Финиксе и Тампе, хотя в Финиксе, Лас-Вегасе и Сан-Антонио по-прежнему фиксируют наибольшее падение. Наиболее высокие темпы роста аренды — 13,1% год к году — зафиксировали в районе залива Сан-Франциско.

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