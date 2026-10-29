W Stanach Zjednoczonych mediana ceny sprzedaży mieszkań w ciągu czterech tygodni zakończonych 25 października spadła o 0,1% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Jest to pierwszy roczny spadek tego wskaźnika od ponad trzech lat, informuje CNBC, powołując się na dane firmy brokerskiej Redfin.

Sprzedaż pozostaje słaba

Mimo pewnego spadku stóp kredytów hipotecznych w ostatnich tygodniach są one o około jeden punkt procentowy wyższe niż rok temu. Według szacunków Redfin miesięczna rata typowego nabywcy mieszkania jest obecnie drugą najwyższą w historii obserwacji.

Liczba oczekujących sprzedaży mieszkań — podpisanych umów na zakup istniejących domów — nadal spadała. Narodowe Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami poinformowało, że we wrześniu wskaźnik ten obniżył się do najniższego poziomu od 25 lat. Liczba nowych ofert również spadła do najniższego poziomu od początku roku, wynika z danych Redfin.

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Czynsze ponownie rosną

Wobec zastoju na rynku kupna mieszkań więcej najemców pozostaje w swoich lokalach. Mediana czynszu za mieszkanie w USA wzrosła w październiku o 0,1% rok do roku, według Apartment List. Jest to pierwszy wzrost od ponad trzech lat po okresie spadku stawek najmu spowodowanego nadmiarem nowych mieszkań.

Wskaźnik pustostanów w budynkach wielorodzinnych wyniósł w październiku 7%. Pozostaje wysoki w porównaniu z długoterminowymi normami, jednak spada po szczycie z początku roku. Stawki najmu zaczęły się odradzać także w Austin, Phoenix i Tampie, chociaż w Phoenix, Las Vegas i San Antonio nadal odnotowuje się największe spadki. Najwyższe tempo wzrostu czynszów — 13,1% rok do roku — odnotowano w rejonie Zatoki San Francisco.

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