德国联邦法院初步支持玩家索赔要求——德国之声

在德国，联邦法院在初步口头听证中支持了一项原则：如果公司在下注时没有德国牌照，玩家可以要求运营商返还其损失的资金。正如德国之声报道，Tipico Games一案的最终裁决预计将于2027年1月作出。

Tipico Games案

2025年9月，斯图加特高等地区法院在与马耳他公司Tipico Games的争议中支持了来自巴登-符腾堡州的原告。原告在2020年至2022年间损失了约1万欧元。

法院认定，运营商取得这些资金没有法律依据，必须予以返还，因为德国在2021年之前禁止在线赌博。Tipico Games向德国联邦法院上诉，该法院是该国最高民事和刑事审判机构。

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德国从2008年至2021年禁止在线赌场和老虎机。与此同时，多家运营商凭借在其他欧盟国家获得的牌照在德国市场开展业务。

欧盟法院的立场及可能的诉讼

2026年4月，欧盟法院裁定，欧盟法律并不妨碍成员国禁止某些服务，并对这类禁令规定民法后果。这意味着，在其他欧盟国家获得的赌博牌照不能免除德国法律的要求。

专门从事赌博法业务的律师托马斯·邓希海姆表示，律师事务所已经在为可能的大规模诉讼招募客户。同时，他警告称，只有玩家本人没有违法行为，才可能获得退款。运营商的辩护方可能会主张，部分客户为了可能获得更高的奖金，明知故犯地在法律灰色地带使用相关服务。

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