Федеральний суд Німеччини попередньо підтримав вимоги гравців — Deutsche Welle

У Німеччині Федеральний суд під час попереднього усного слухання підтримав принцип, за яким гравці можуть вимагати від операторів повернення програних коштів, якщо на час ставок компанія не мала німецької ліцензії. Як повідомляє Deutsche Welle, остаточне рішення у справі Tipico Games очікують у січні 2027 року.

Справа Tipico Games

У вересні 2025 року Вищий земельний суд Штутгарта став на бік позивача з Баден-Вюртемберга у спорі з мальтійською компанією Tipico Games. Позивач програв близько 10 тисяч євро у 2020–2022 роках.

Суд дійшов висновку, що оператор одержав ці кошти без правової підстави та має їх повернути, оскільки онлайн-азартні ігри в Німеччині були заборонені до 2021 року. Tipico Games оскаржила це рішення у Федеральному суді Німеччини, який є найвищою цивільною і кримінальною судовою інстанцією країни.

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Онлайн-казино та ігрові автомати були заборонені в Німеччині з 2008 до 2021 року. Водночас кілька операторів працювали на німецькому ринку, маючи ліцензії, видані в інших країнах Європейського Союзу.

Позиція Суду ЄС і можливі позови

У квітні 2026 року Суд Європейського Союзу постановив, що право ЄС не заважає державам-членам забороняти окремі послуги та встановлювати цивільно-правові наслідки таких заборон. Тобто ліцензія на азартні ігри, видана в іншій країні ЄС, не скасовує вимог німецького законодавства.

Адвокат Томас Дюнхгайм, який спеціалізується на гральному праві, розповів, що юридичні фірми вже збирають клієнтів для можливих масових позовів. Водночас він застеріг, що повернення коштів можливе лише за умови, якщо сам гравець не діяв незаконно. Захист операторів може стверджувати, що деякі клієнти свідомо користувалися сервісами у правовій сірій зоні через потенційно вищі виграші.

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