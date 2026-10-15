В Германии Федеральный суд в ходе предварительного устного слушания поддержал принцип, согласно которому игроки могут требовать от операторов возврата проигранных средств, если на момент ставок компания не имела немецкой лицензии. Как сообщает Deutsche Welle, окончательное решение по делу Tipico Games ожидается в январе 2027 года.

Дело Tipico Games

В сентябре 2025 года Высший земельный суд Штутгарта встал на сторону истца из Баден-Вюртемберга в споре с мальтийской компанией Tipico Games. Истец проиграл около 10 тысяч евро в 2020–2022 годах.

Суд пришел к выводу, что оператор получил эти средства без правового основания и должен их вернуть, поскольку онлайн-азартные игры в Германии были запрещены до 2021 года. Tipico Games обжаловала это решение в Федеральном суде Германии, который является высшей судебной инстанцией страны по гражданским и уголовным делам.

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Онлайн-казино и игровые автоматы были запрещены в Германии с 2008 по 2021 год. В то же время несколько операторов работали на немецком рынке, имея лицензии, выданные в других странах Европейского Союза.

Позиция Суда ЕС и возможные иски

В апреле 2026 года Суд Европейского Союза постановил, что право ЕС не препятствует государствам-членам запрещать отдельные услуги и устанавливать гражданско-правовые последствия таких запретов. То есть лицензия на азартные игры, выданная в другой стране ЕС, не отменяет требований немецкого законодательства.

Адвокат Томас Дюнхгайм, специализирующийся на игорном праве, рассказал, что юридические фирмы уже набирают клиентов для возможных массовых исков. При этом он предостерег, что возврат средств возможен только при условии, что сам игрок не действовал незаконно. Защита операторов может утверждать, что некоторые клиенты сознательно пользовались сервисами в правовой серой зоне из-за потенциально более высоких выигрышей.

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