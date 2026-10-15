W Niemczech Sąd Federalny podczas wstępnej rozprawy ustnej poparł zasadę, zgodnie z którą gracze mogą żądać od operatorów zwrotu przegranych środków, jeśli w czasie zawierania zakładów firma nie posiadała niemieckiej licencji. Jak informuje Deutsche Welle, ostateczne orzeczenie w sprawie Tipico Games jest oczekiwane w styczniu 2027 roku.

Sprawa Tipico Games

We wrześniu 2025 roku Wyższy Sąd Krajowy w Stuttgarcie stanął po stronie powoda z Badenii-Wirtembergii w sporze z maltańską firmą Tipico Games. Powód przegrał około 10 tys. euro w latach 2020–2022.

Sąd uznał, że operator otrzymał te środki bez podstawy prawnej i musi je zwrócić, ponieważ hazard online w Niemczech był zakazany do 2021 roku. Tipico Games zaskarżyła tę decyzję do Federalnego Sądu Niemiec, który jest najwyższą instancją sądową w sprawach cywilnych i karnych w kraju.

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Kasyna online i automaty do gier były zakazane w Niemczech od 2008 do 2021 roku. Jednocześnie kilku operatorów działało na niemieckim rynku, posiadając licencje wydane w innych krajach Unii Europejskiej.

Stanowisko Trybunału UE i możliwe pozwy

W kwietniu 2026 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie, aby państwa członkowskie zakazywały określonych usług i ustanawiały cywilnoprawne skutki takich zakazów. Oznacza to, że licencja na hazard wydana w innym kraju UE nie znosi wymogów niemieckiego ustawodawstwa.

Prawnik Thomas Dünchheim, specjalizujący się w prawie hazardowym, powiedział, że kancelarie prawne już pozyskują klientów do możliwych pozwów zbiorowych. Jednocześnie ostrzegł, że zwrot środków jest możliwy tylko wtedy, gdy sam gracz nie działał niezgodnie z prawem. Obrona operatorów może twierdzić, że niektórzy klienci świadomie korzystali z usług w prawnej szarej strefie ze względu na potencjalnie wyższe wygrane.

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