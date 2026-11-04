博彩运营商Flutter将2026年调整后EBITDA预测下调1.6亿美元，降至接近25亿美元。该公司还将年度营收预测区间中值下调3亿美元，至176.1亿美元。CNBC报道称，原因包括巴西业务面临的复杂情况，以及美国和国际市场体育博彩结果不利。

第三季度财务业绩

第三季度，Flutter实现营收38.7亿美元，同比增长2%，但低于LSEG调查的分析师预期的约40亿美元。调整后EBITDA同比下降约25%，至3.6亿美元，同样未达到市场预期。

调整后每股亏损为18美分，而分析师预计每股亏损28美分。公司净亏损达到11.5亿美元，其中包括8.73亿美元的非现金资产减值，主要与巴西有关；巴西于9月禁止体育博彩和在线游戏。

押注FanDuel奖励计划

Flutter新任首席执行官丹·泰勒已执掌公司五周。他表示，预计将通过产品更新以及为FanDuel客户提供更慷慨的奖励计划来提高盈利能力。9月，FanDuel推出了全国性奖励计划，泰勒称该计划受到用户的良好欢迎。

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第三季度，FanDuel美国体育博彩服务的月均玩家数量增长9%，投注数量增长15%。Flutter在美国的月度用户总数增长12%，其中在线游戏业务增长24%。与此同时，体育博彩业务的投注额增长13%，而营收仅增长4%，因为公司增加了促销支出。

债务与预测平台的发展

Flutter增加了媒体支出，以发展与Kalshi和Polymarket竞争的FanDuel Predicts预测平台。泰勒表示，该平台的交易量自7月以来增长271%，应用程序在10月吸引了14万名新客户。

公司目前不计划恢复股票回购。泰勒指出，Flutter约有24个月时间将债务与EBITDA之比恢复至目标水平，即2倍至2.5倍。他将有机增长和偿还债务列为优先事项。

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