Operator hazardowy Flutter obniżył prognozę skorygowanej EBITDA na 2026 rok o 160 mln dolarów, do niemal 2,5 mld dolarów. Spółka zmniejszyła również środkowy punkt przedziału rocznej prognozy przychodów o 300 mln dolarów, do 17,61 mld dolarów. Przyczynami były komplikacje w Brazylii oraz niekorzystne wyniki zakładów sportowych w USA i na rynkach międzynarodowych, informuje CNBC.

Wyniki finansowe za trzeci kwartał

W trzecim kwartale Flutter uzyskał 3,87 mld dolarów przychodów, o 2% więcej niż rok wcześniej, ale poniżej około 4 mld dolarów oczekiwanych przez analityków ankietowanych przez LSEG. Skorygowana EBITDA spadła o około 25% rok do roku, do 360 mln dolarów, również nie spełniając oczekiwań rynku.

Skorygowana strata wyniosła 18 centów na akcję wobec prognozowanej przez analityków straty 28 centów na akcję. Strata netto spółki sięgnęła 1,15 mld dolarów. Obejmowała niegotówkowe odpisy aktualizujące wartość aktywów w wysokości 873 mln dolarów, głównie związane z Brazylią, gdzie we wrześniu zakazano zakładów sportowych i gier online.

Stawka na nagrody FanDuel

Nowy dyrektor generalny Flutter, Dan Taylor, który kieruje spółką od pięciu tygodni, powiedział, że liczy na poprawę rentowności dzięki aktualizacjom produktów i hojniejszym programom nagród dla klientów FanDuel. We wrześniu FanDuel uruchomił ogólnokrajowy program nagród, który, według Taylora, został dobrze przyjęty przez użytkowników.

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Średnia liczba miesięcznych graczy w amerykańskiej usłudze bukmacherskiej FanDuel wzrosła w trzecim kwartale o 9%, a liczba zakładów o 15%. Łączna liczba miesięcznych użytkowników Flutter w USA zwiększyła się o 12%, w tym w segmencie gier online o 24%. Jednocześnie wolumen zakładów w biznesie bukmacherskim wzrósł o 13%, a przychody tylko o 4%, ponieważ spółka zwiększyła wydatki na promocje.

Zadłużenie i rozwój platformy prognostycznej

Flutter zwiększył wydatki medialne na rozwój platformy prognostycznej FanDuel Predicts, która konkuruje z Kalshi i Polymarket. Według Taylora wolumen obrotu na platformie wzrósł o 271% od lipca, a aplikacja pozyskała w październiku 140 tys. nowych klientów.

Spółka na razie nie planuje wznowienia skupu akcji. Taylor zaznaczył, że Flutter ma około 24 miesięcy na przywrócenie relacji długu do EBITDA do docelowego poziomu od dwóch do 2,5 raza. Za priorytety uznał wzrost organiczny i spłatę długu.

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