Оператор азартных игр Flutter снизил прогноз скорректированной EBITDA на 2026 год на $160 млн — почти до $2,5 млрд. Компания также сократила среднюю точку диапазона годового прогноза выручки на $300 млн, до $17,61 млрд. Причинами стали осложнения в Бразилии и неблагоприятные результаты спортивных ставок в США и на международных рынках, сообщает CNBC.

Финансовые показатели за третий квартал

В третьем квартале Flutter получила $3,87 млрд выручки, что на 2% больше, чем годом ранее, но ниже примерно $4 млрд, которые ожидали опрошенные LSEG аналитики. Скорректированная EBITDA сократилась примерно на 25% в годовом выражении — до $360 млн, также не оправдав ожиданий рынка.

Скорректированный убыток составил 18 центов на акцию против прогнозируемого аналитиками убытка в 28 центов на акцию. Чистый убыток компании достиг $1,15 млрд. В него вошло неденежное обесценение активов на $873 млн, преимущественно связанное с Бразилией, где в сентябре запретили спортивные ставки и онлайн-игры.

Ставка на вознаграждения FanDuel

Новый генеральный директор Flutter Дэн Тейлор, который возглавляет компанию пять недель, заявил, что рассчитывает улучшить прибыльность благодаря обновлению продуктов и более щедрым программам вознаграждений для клиентов FanDuel. В сентябре FanDuel запустил общенациональную программу вознаграждений, которая, по словам Тейлора, хорошо воспринимается пользователями.

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Среднее число ежемесячных игроков в букмекерском сервисе FanDuel в США в третьем квартале выросло на 9%, а количество ставок — на 15%. Общее число ежемесячных пользователей Flutter в США увеличилось на 12%, в том числе в сегменте онлайн-игр — на 24%. В то же время объем ставок в букмекерском бизнесе вырос на 13%, а выручка — лишь на 4%, поскольку компания нарастила расходы на промоакции.

Долг и развитие прогнозной платформы

Flutter увеличила медийные расходы на развитие прогнозной платформы FanDuel Predicts, которая конкурирует с Kalshi и Polymarket. По словам Тейлора, объем торгов на платформе вырос на 271% с июля, а приложение в октябре привлекло 140 тыс. новых клиентов.

Компания пока не планирует возобновлять выкуп акций. Тейлор отметил, что у Flutter есть примерно 24 месяца, чтобы вернуть соотношение долга к EBITDA к целевому уровню — от двух до 2,5 раза. Приоритетами он назвал органический рост и погашение долга.

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