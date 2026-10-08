NFL呼吁美国最高法院支持各州博彩规则——《财富》

美国国家橄榄球联盟（NFL）在一份提交给美国最高法院的24页文件中，呼吁支持各州监管机构关于预测市场体育合约的立场。该联盟认为，此类合约是对比赛结果的投注，应受各州博彩规则约束，《财富》报道。

NFL的论点

NFL表示，各州长期以来一直监管博彩活动，体育合约是对赛事结果的投注，而非帮助企业对冲金融风险的工具。该联盟敦促最高法院在又一个NFL赛季过去之前解决这一问题，并称有必要维护赛事的完整性。

根据NFL援引的数据，在2026赛季的第一个周日，通过预测市场平台交易该联盟比赛合约的交易额接近20亿美元。这占此类平台当日总交易额的一半以上。

美国最高法院尚未同意审理此案。与此同时，《财富》指出，预计法院可能会在明年受理此案。

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围绕Kalshi的争议

争议尤其涉及提供体育赛事合约的Kalshi平台。美国商品期货交易委员会负责监管包括掉期在内的金融产品，在现任政府期间对预测市场采取了主要不干预的做法。这使得Kalshi等联邦注册交易所能够提供体育合约，而无需遵守传统的州级投注规则。

8月底，第九巡回上诉法院允许内华达州监管机构将该州博彩法适用于Kalshi的体育合约。4月，第三巡回上诉法院在Kalshi与新泽西州监管机构的争议中支持该平台，将其体育合约归类为掉期而非投注。

第六巡回法院也允许俄亥俄州和田纳西州在诉讼审理期间对Kalshi合约适用本州博彩规定。NFL支持第六和第九巡回法院的立场，称不同的法院裁决给监管带来不确定性，并引发了对欺诈、内幕交易和消费者保护的担忧。

其他联赛的立场

与NFL不同，美国职业棒球大联盟、美国职业足球大联盟和国家冰球联盟通过与Kalshi及Polymarket的合作支持预测市场。Polymarket表示，正与美国商品期货交易委员会、美国证券交易委员会及职业联赛合作，以建立协调统一的联邦监管体系。

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