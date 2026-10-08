National Football League (NFL) w 24-stronicowym piśmie do Sądu Najwyższego USA wezwała do poparcia stanowiska regulatorów stanowych w sprawie kontraktów sportowych na rynkach predykcyjnych. Liga uważa, że takie kontrakty są zakładami na wyniki meczów i powinny podlegać stanowym przepisom dotyczącym hazardu, podaje Fortune.

Argumenty NFL

NFL oświadczyła, że stany od dawna regulują hazard, a kontrakty sportowe są zakładami na wyniki zawodów, a nie instrumentami zabezpieczającymi przedsiębiorstwa przed ryzykiem finansowym. Liga wezwała Sąd Najwyższy do rozstrzygnięcia tej kwestii, zanim minie kolejny sezon NFL, powołując się na potrzebę zachowania integralności zawodów.

Według danych przytoczonych przez NFL, w pierwszą niedzielę sezonu 2026 wolumen obrotu kontraktami na mecze ligi za pośrednictwem platform rynków predykcyjnych osiągnął prawie 2 mld dolarów. Stanowiło to ponad połowę całkowitego dziennego wolumenu obrotu na takich platformach.

Sąd Najwyższy USA nie zgodził się jeszcze na rozpatrzenie tej sprawy. Jednocześnie Fortune zauważa, że oczekuje się, iż sąd będzie mógł zająć się nią w przyszłym roku.

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Spór wokół Kalshi

Spór dotyczy w szczególności platformy Kalshi, która oferuje kontrakty na wydarzenia sportowe. Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary, regulująca produkty finansowe, w tym swapy, za obecnej administracji przyjęła w dużej mierze nieinterwencjonistyczne podejście do rynków predykcyjnych. Pozwalało to giełdom zarejestrowanym federalnie, takim jak Kalshi, oferować kontrakty sportowe bez przestrzegania tradycyjnych stanowych zasad dotyczących zakładów.

Pod koniec sierpnia Sąd Apelacyjny Dziewiątego Okręgu zezwolił regulatorom Nevady na stosowanie stanowych przepisów hazardowych do kontraktów sportowych Kalshi. W kwietniu Sąd Apelacyjny Trzeciego Okręgu, w sporze Kalshi z regulatorami New Jersey, stanął po stronie platformy, klasyfikując jej kontrakty sportowe jako swapy, a nie zakłady.

Szósty Okręg zezwolił również Ohio i Tennessee na stosowanie ich przepisów hazardowych do kontraktów Kalshi na czas rozpatrywania pozwów. NFL poparła stanowisko Szóstego i Dziewiątego Okręgu, twierdząc, że rozbieżne orzeczenia sądowe powodują niepewność w nadzorze oraz budzą obawy dotyczące oszustw, wykorzystywania informacji poufnych i ochrony konsumentów.

Stanowisko innych lig

W przeciwieństwie do NFL, Major League Baseball, Major League Soccer i National Hockey League poparły rynki predykcyjne poprzez partnerstwa z Kalshi i Polymarket. Polymarket oświadczył, że współpracuje z Komisją ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary, amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd oraz ligami zawodowymi w celu stworzenia skoordynowanego federalnego systemu regulacyjnego.

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