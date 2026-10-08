Национальная футбольная лига США (НФЛ) в 24-страничном ходатайстве в Верховный суд США призвала поддержать позицию регуляторов штатов в отношении спортивных контрактов на рынках прогнозов. Лига считает, что такие контракты являются ставками на результаты матчей и должны подпадать под правила штатов об азартных играх, сообщает Fortune.

Аргументы НФЛ

НФЛ заявила, что штаты давно регулируют азартные игры, а спортивные контракты являются ставками на результаты соревнований, а не инструментами защиты бизнеса от финансовых рисков. Лига призвала Верховный суд решить этот вопрос до того, как пройдет еще один сезон НФЛ, сославшись на необходимость сохранить целостность соревнований.

Согласно данным, приведенным НФЛ, в первое воскресенье сезона 2026 года объем торгов контрактами на матчи лиги через платформы рынков прогнозов достиг почти 2 млрд долларов. Это составило более половины общего дневного объема торгов на таких платформах.

Верховный суд США еще не согласился рассматривать это дело. В то же время Fortune отмечает, что, как ожидается, суд может принять его к рассмотрению в следующем году.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спор вокруг Kalshi

Спор касается, в частности, платформы Kalshi, предлагающей контракты на спортивные события. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США, регулирующая финансовые продукты, включая свопы, при нынешней администрации придерживалась преимущественно невмешательского подхода к рынкам прогнозов. Это позволяло зарегистрированным на федеральном уровне биржам, таким как Kalshi, предлагать спортивные контракты без соблюдения традиционных правил штатов о ставках.

В конце августа Апелляционный суд Девятого округа разрешил регуляторам Невады применять законы штата об азартных играх к спортивным контрактам Kalshi. В апреле Апелляционный суд Третьего округа в споре Kalshi с регуляторами Нью-Джерси встал на сторону платформы, классифицировав ее спортивные контракты как свопы, а не ставки.

Шестой округ также разрешил Огайо и Теннесси применять свои нормы об азартных играх к контрактам Kalshi на время рассмотрения исков. НФЛ поддержала позицию Шестого и Девятого округов, заявив, что различные судебные решения создают неопределенность в надзоре и вызывают опасения по поводу мошенничества, инсайдерской торговли и защиты потребителей.

Позиция других лиг

В отличие от НФЛ, Главная лига бейсбола, Major League Soccer и Национальная хоккейная лига поддержали рынки прогнозов через партнерства с Kalshi и Polymarket. В Polymarket заявили, что сотрудничают с Комиссией по торговле товарными фьючерсами, Комиссией по ценным бумагам и биржам США и профессиональными лигами для создания согласованной федеральной системы регулирования.

Читай нас в