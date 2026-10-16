台湾因涉嫌组织对选举结果的下注，封锁了 Coinbase Global Inc. 和 Kalshi Inc. 平台的访问。新北市法院允许台湾通信监管机构和互联网注册管理机构限制境内对这些网站的访问，《台北时报》报道。

涉嫌违反选举法

向法院申请实施限制的台湾刑事局表示，这些网站涉嫌违反《公职人员选举罢免法》。该法律禁止以营利为目的组织与选举结果或罢免公职人员有关的赌博活动。

一些台湾 Coinbase 用户表示，自周三以来他们无法访问该网站。Coinbase 和 Kalshi 未立即就封锁决定发表评论。

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投票前加强管控

该局表示，其请求实施限制是为了保护选举的公正性并防止外国干预，但未说明细节。台湾当局此前曾警告称，来自中国大陆的资金可能通过非法金融渠道流入该岛，并被用于影响选举。同时，当局并未声称 Coinbase 或 Kalshi 曾处理来自中国的资金。

在2023年修订选举立法后，参与选举下注者最高可能面临六个月监禁，而赌博运营商最高可能面临五年监禁。台湾此前还封锁了 Kalshi 的主要竞争对手 Polymarket。11月28日的地方选举将是赖清德自2024年上任以来面临的首次全国性选举考验。

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