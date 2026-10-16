На Тайване заблокировали доступ к платформам Coinbase Global Inc. и Kalshi Inc. из-за подозрений в организации ставок на результаты выборов. Суд в Новом Тайбэе разрешил тайваньскому регулятору в сфере коммуникаций и интернет-реестру ограничить доступ к сайтам в стране, сообщает Taipei Times.

Подозрение в нарушении избирательного закона

Криминальное следственное бюро Тайваня, которое обратилось в суд по поводу ограничений, заявило, что сайты подозреваются в нарушении Закона о выборах и отзыве должностных лиц. Этот закон запрещает организовывать с целью получения прибыли азартные игры, связанные с результатами выборов или отзывом должностных лиц.

Некоторые пользователи Coinbase на Тайване сообщили, что не могли получить доступ к сайту со среды. Coinbase и Kalshi не предоставили немедленных комментариев по поводу решения о блокировке.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Усиление контроля перед голосованием

Бюро заявило, что просило ввести ограничения для защиты честности выборов и предотвращения иностранного вмешательства, не уточнив подробностей. Тайваньские власти ранее предупреждали, что средства из материкового Китая могут поступать на остров через незаконные финансовые каналы и использоваться для влияния на выборы. В то же время власти не утверждали, что Coinbase или Kalshi работали со средствами из Китая.

После поправок к избирательному законодательству 2023 года участникам ставок на выборы может грозить до шести месяцев лишения свободы, а операторам азартных игр — до пяти лет. Ранее на Тайване также заблокировали Polymarket, основного конкурента Kalshi. Местные выборы 28 ноября станут первым общенациональным электоральным испытанием для президента Лая Циндэ после его вступления в должность в 2024 году.

Читай нас в