Na Tajwanie zablokowano dostęp do platform Coinbase Global Inc. i Kalshi Inc. z powodu podejrzeń o organizowanie zakładów na wyniki wyborów. Sąd w Nowym Tajpej zezwolił tajwańskiemu regulatorowi ds. komunikacji i rejestrowi internetowemu na ograniczenie dostępu do tych stron w kraju, informuje Taipei Times.

Podejrzenie naruszenia prawa wyborczego

Tajwańskie Biuro Śledcze, które zwróciło się do sądu w sprawie ograniczeń, oświadczyło, że strony są podejrzewane o naruszenie ustawy o wyborach i odwoływaniu urzędników. Ustawa ta zakazuje organizowania w celach zarobkowych hazardu związanego z wynikami wyborów lub odwoływaniem urzędników.

Niektórzy użytkownicy Coinbase na Tajwanie zgłosili, że od środy nie mogli uzyskać dostępu do strony. Coinbase i Kalshi nie skomentowały natychmiast decyzji o zablokowaniu.

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Zaostrzenie kontroli przed głosowaniem

Biuro oświadczyło, że wystąpiło o wprowadzenie ograniczeń w celu ochrony uczciwości wyborów i zapobiegania zagranicznej ingerencji, nie podając szczegółów. Tajwańskie władze wcześniej ostrzegały, że środki z Chin kontynentalnych mogą trafiać na wyspę nielegalnymi kanałami finansowymi i być wykorzystywane do wpływania na wybory. Jednocześnie władze nie twierdziły, że Coinbase lub Kalshi operowały środkami z Chin.

Po nowelizacji prawa wyborczego w 2023 roku uczestnikom zakładów na wybory może grozić do sześciu miesięcy więzienia, a operatorom hazardowym — do pięciu lat. Wcześniej na Tajwanie zablokowano także Polymarket, głównego konkurenta Kalshi. Wybory lokalne 28 listopada będą pierwszym ogólnokrajowym testem wyborczym dla prezydenta Lai Ching-te po objęciu przez niego urzędu w 2024 roku.

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