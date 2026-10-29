英国游戏机税上调至25%——《卫报》

英国财政大臣约翰·希利将游戏机税从20%上调至25%。据他估计，这项决定每年将带来近1.5亿英镑收入。这次上调成为预算的一部分，希利表示，此举旨在提高对博彩业征收的税款，以支持主要商业街的发展。

据《卫报》报道，该国最常见的B3类机器允许每2.5秒下注最高2英镑，并可赢取最高500英镑的头奖。在该报进行的测试中，100英镑约在五分钟内输光。平均而言，一台此类机器每年带来约4万英镑收入。

玩家损失与场所运营

去年，英国玩家在老虎机上损失了27亿英镑。这些机器被安装在投注站、赌场和宾果游戏厅，但在成人游戏中心——adult gaming centres——尤其多，批评者将其称为“老虎机农场”。

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据该报称，这类场所经常全天候营业，并且不成比例地集中在较不富裕地区。访客可获得饮料、零食、抽奖和免费旋转机会，也可以在不离开场所的情况下从银行账户提取现金。Admiral公司限制同时在两台机器上游戏，称此举是为了减少赌博危害。

运营商的反应

博彩公司表示，这项税收变化将增加其成本，并可能导致场所关闭。Ladbrokes的所有者Entain预计将受到2500万英镑的影响。与此同时，在预算公布后，Entain、Evoke和Rank Group的股价上涨。

成人游戏中心还将与电子烟商店一道被排除在商业地产税减免之外；财政大臣估计，这将使这些行业合计损失1000万英镑。行业协会Bacta表示，其场所配备经验丰富的员工，并设有用于安全赌博和自我排除的内置工具。

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