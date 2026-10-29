W Wielkiej Brytanii kanclerz John Healey podniósł podatek od automatów do gier z 20% do 25%. Według jego szacunków decyzja ta będzie przynosić niemal 150 mln funtów rocznie. Podwyżka stała się częścią budżetu i, jak powiedział Healey, ma zwiększyć podatki od branży hazardowej, aby wesprzeć rozwój głównych ulic handlowych.

Jak informuje The Guardian, najbardziej rozpowszechnione w kraju automaty kategorii B3 pozwalają stawiać do 2 funtów co 2,5 sekundy i ubiegać się o jackpot do 500 funtów. Podczas testu przeprowadzonego przez redakcję 100 funtów stracono w około pięć minut. Średnio jeden taki automat przynosi około 40 tys. funtów rocznie.

Straty graczy i działalność lokali

W ubiegłym roku gracze w Wielkiej Brytanii stracili na automatach slotowych 2,7 mld funtów. Automaty są instalowane w punktach bukmacherskich, kasynach i salach bingo, jednak szczególnie dużo jest ich w centrach gier dla dorosłych — adult gaming centres, które krytycy nazywają „farmami slotów”.

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Według danych publikacji takie lokale często działają przez całą dobę i nieproporcjonalnie często znajdują się w mniej zamożnych dzielnicach. Odwiedzającym oferuje się napoje, przekąski, losowania nagród i darmowe obroty, a także możliwość wypłacenia gotówki z konta bankowego bez opuszczania lokalu. Firma Admiral wprowadziła ograniczenie dotyczące jednoczesnej gry na dwóch automatach, wyjaśniając to ograniczaniem szkód związanych z hazardem.

Reakcja operatorów

Firmy bukmacherskie twierdzą, że zmiana podatkowa zwiększy ich koszty i może doprowadzić do zamykania lokali. Entain, właściciel Ladbrokes, oczekuje wpływu w wysokości 25 mln funtów. Jednocześnie po ogłoszeniu budżetu akcje Entain, Evoke i Rank Group wzrosły.

Centra gier dla dorosłych zostaną również wyłączone z ulgi w podatku od nieruchomości komercyjnych wraz ze sklepami z e-papierosami; według szacunków kanclerza będzie to kosztować te sektory łącznie 10 mln funtów. Stowarzyszenie branżowe Bacta oświadczyło, że jego lokale mają doświadczony personel oraz wbudowane narzędzia do bezpiecznej gry i samowykluczenia.

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