У Британії податок на ігрові автомати зріс до 25% — The Guardian

У Великій Британії канцлер Джон Гілі підвищив податок на ігрові автомати з 20% до 25%. За його оцінкою, це рішення приноситиме майже £150 млн щороку. Підвищення стало частиною бюджету та, за словами Гілі, має збільшити податки з грального бізнесу для підтримки розвитку головних торгових вулиць.

Як повідомляє The Guardian, найбільш поширені у країні автомати категорії B3 дають змогу робити ставку до £2 кожні 2,5 секунди та претендувати на джекпот до £500. Під час тесту видання £100 було втрачено приблизно за п’ять хвилин. У середньому один такий автомат приносить близько £40 тис. на рік.

Втрати гравців і робота закладів

Минулого року гравці у Великій Британії втратили на слот-машинах £2,7 млрд. Автомати встановлюють у букмекерських пунктах, казино та бінго-залах, однак особливо багато їх у центрах азартних ігор для дорослих — adult gaming centres, які критики називають «фермами слотів».

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Такі заклади, за даними видання, часто працюють цілодобово та непропорційно часто розташовані в менш заможних районах. Відвідувачам пропонують напої, закуски, розіграші призів і безкоштовні обертання, а також можливість знімати готівку з банківського рахунку, не залишаючи приміщення. Компанія Admiral запровадила обмеження на одночасну гру на двох автоматах, пояснивши це зменшенням шкоди від азартних ігор.

Реакція операторів

Букмекерські компанії заявляють, що податкова зміна збільшить їхні витрати та може призвести до закриття закладів. Власник Ladbrokes, компанія Entain, очікує впливу на суму £25 млн. Водночас після оголошення бюджету акції Entain, Evoke та Rank Group зросли.

Центри азартних ігор для дорослих також виключать із пільги зі сплати податку на комерційну нерухомість разом із магазинами вейпів; це, за оцінкою канцлера, коштуватиме цим секторам сукупно £10 млн. Галузева асоціація Bacta заявила, що її заклади мають досвідчений персонал і вбудовані інструменти для безпечної гри та самовиключення.

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