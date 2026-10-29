В Британии налог на игровые автоматы вырос до 25% — The Guardian

В Великобритании канцлер Джон Хили повысил налог на игровые автоматы с 20% до 25%. По его оценке, это решение будет приносить почти £150 млн ежегодно. Повышение стало частью бюджета и, по словам Хили, должно увеличить налоги с игорного бизнеса для поддержки развития главных торговых улиц.

Как сообщает The Guardian, наиболее распространенные в стране автоматы категории B3 позволяют делать ставку до £2 каждые 2,5 секунды и претендовать на джекпот до £500. Во время теста издания £100 были проиграны примерно за пять минут. В среднем один такой автомат приносит около £40 тыс. в год.

Потери игроков и работа заведений

В прошлом году игроки в Великобритании потеряли на слот-машинах £2,7 млрд. Автоматы устанавливают в букмекерских пунктах, казино и бинго-залах, однако особенно много их в центрах азартных игр для взрослых — adult gaming centres, которые критики называют «слот-фермами».

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По данным издания, такие заведения часто работают круглосуточно и непропорционально часто расположены в менее обеспеченных районах. Посетителям предлагают напитки, закуски, розыгрыши призов и бесплатные вращения, а также возможность снимать наличные с банковского счета, не покидая помещение. Компания Admiral ввела ограничение на одновременную игру на двух автоматах, объяснив это снижением вреда от азартных игр.

Реакция операторов

Букмекерские компании заявляют, что налоговое изменение увеличит их расходы и может привести к закрытию заведений. Владелец Ladbrokes, компания Entain, ожидает воздействия в размере £25 млн. В то же время после объявления бюджета акции Entain, Evoke и Rank Group выросли.

Центры азартных игр для взрослых также исключат из льготы по уплате налога на коммерческую недвижимость вместе с магазинами вейпов; по оценке канцлера, это обойдется этим секторам суммарно в £10 млн. Отраслевая ассоциация Bacta заявила, что ее заведения располагают опытным персоналом и встроенными инструментами для безопасной игры и самоисключения.

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