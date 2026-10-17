CNBC：马斯克向美国政治团体捐赠超2.76亿美元

在美国，特斯拉和SpaceX首席执行官埃隆·马斯克第三季度向联邦政治团体捐赠了超过2.76亿美元。根据美国联邦选举委员会的报告，他成为中期选举中已知的最大个人捐赠者。这些资金大部分旨在支持竞选得克萨斯州联邦参议员的共和党人肯·帕克斯顿。

据CNBC报道，公开的报告涵盖了候选人和政治团体在7月至9月期间的收入和支出。在多场关键的参议院和众议院选举中，民主党候选人获得的直接捐款多于其共和党对手。

对候选人的直接捐款

得克萨斯州民主党人詹姆斯·塔拉里科第三季度筹得6020万美元，而帕克斯顿筹得约1020万美元。佐治亚州的乔恩·奥索夫筹得3310万美元，密歇根州的阿卜杜勒·埃尔-赛义德筹得3070万美元，俄亥俄州的谢罗德·布朗筹得2310万美元。

截至9月底，在Cook Political Report评估为双方胜算大致相当的21场众议院选举中，有13场的民主党候选人筹款额也超过了共和党人。在北卡罗来纳州第11选区，杰米·埃杰一个季度筹得210万美元，而詹妮弗·巴尔科姆筹得约31.3万美元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

外部团体的资金支持

共和党人通过外部超级政治行动委员会的资金支持，弥补其候选人在直接捐款方面的落后。共和党主要的参议院超级政治行动委员会Senate Leadership Fund在该季度筹得创纪录的2.729亿美元，比其民主党对应组织多出约1.22亿美元。

马斯克向Senate Leadership Fund捐赠了1.58亿美元，另向America PAC捐赠了8900万美元。在马斯克9月的两笔捐款——7500万美元和8300万美元——之后，Senate Leadership Fund次日向支持帕克斯顿的Texas PAC转入了相同金额。根据报告，截至9月底，Texas PAC未报告其他捐赠者。

AdImpact估计，2025年至2026年选举周期的政治广告支出可能达到116亿美元，并创下纪录。国会选举的广告支出已达38亿美元。

关注我们在