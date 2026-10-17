Маск пожертвовал более $276 млн политическим группам США — CNBC

В США генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск в третьем квартале пожертвовал более 276 млн долларов федеральным политическим группам. Согласно отчетам Федеральной избирательной комиссии США, он стал крупнейшим известным индивидуальным донором промежуточных выборов. Большая часть этих средств предназначалась для поддержки республиканца Кена Пакстона, баллотирующегося в Сенат от Техаса.

Как сообщает CNBC, опубликованные отчеты охватывают поступления и расходы кандидатов и политических групп с июля по сентябрь. Кандидаты от Демократической партии в ряде ключевых гонок в Сенат и Палату представителей собрали больше прямых пожертвований, чем их соперники-республиканцы.

Прямые пожертвования кандидатам

Демократ Джеймс Таларико в Техасе привлек 60,2 млн долларов в третьем квартале, тогда как Пакстон — около 10,2 млн долларов. Джон Оссофф в Джорджии собрал 33,1 млн долларов, Абдул Эль-Сайед в Мичигане — 30,7 млн, а Шеррод Браун в Огайо — 23,1 млн долларов.

В 13 из 21 гонки в Палату представителей, которые Cook Political Report оценивает как такие, где шансы сторон примерно равны, кандидаты-демократы также превзошли республиканцев по объему сборов по состоянию на конец сентября. В 11-м округе Северной Каролины Джейми Эйджер привлек 2,1 млн долларов за квартал, а Дженнифер Балком — около 313 тыс. долларов.

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Финансирование внешних групп

Республиканцы компенсируют отставание своих кандидатов по прямым пожертвованиям финансированием через внешние супер-PAC. Senate Leadership Fund, главный сенатский супер-PAC Республиканской партии, собрал рекордные 272,9 млн долларов за квартал — примерно на 122 млн долларов больше, чем его демократический аналог.

Маск передал 158 млн долларов в Senate Leadership Fund и еще 89 млн долларов — в America PAC. После двух взносов Маска в сентябре — на 75 млн и 83 млн долларов — Senate Leadership Fund на следующий день перечислял такие же суммы в Texas PAC, который поддерживает Пакстона. Согласно отчетам, Texas PAC до конца сентября не сообщал о других донорах.

По оценке AdImpact, расходы на политическую рекламу в избирательном цикле 2025–2026 годов могут достичь 11,6 млрд долларов и стать рекордными. На рекламу в гонках в Конгресс уже потратили 3,8 млрд долларов.

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