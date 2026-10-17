W USA dyrektor generalny Tesli i SpaceX Elon Musk przekazał w trzecim kwartale ponad 276 mln dolarów federalnym grupom politycznym. Według sprawozdań Federalnej Komisji Wyborczej USA został największym znanym indywidualnym darczyńcą wyborów śródokresowych. Większość tych środków miała wesprzeć republikanina Kena Paxtona, który kandyduje do Senatu z Teksasu.

Jak podaje CNBC, ujawnione sprawozdania obejmują wpływy i wydatki kandydatów oraz grup politycznych od lipca do września. Kandydaci Partii Demokratycznej w szeregu kluczowych wyścigów do Senatu i Izby Reprezentantów zebrali więcej bezpośrednich darowizn niż ich republikańscy rywale.

Bezpośrednie darowizny dla kandydatów

Demokrata James Talarico w Teksasie pozyskał w trzecim kwartale 60,2 mln dolarów, podczas gdy Paxton — około 10,2 mln dolarów. Jon Ossoff w Georgii zebrał 33,1 mln dolarów, Abdul El-Sayed w Michigan — 30,7 mln, a Sherrod Brown w Ohio — 23,1 mln dolarów.

W 13 z 21 wyścigów do Izby Reprezentantów, które Cook Political Report ocenia jako takie, w których szanse obu stron są w przybliżeniu równe, kandydaci demokratyczni również przewyższyli republikanów pod względem zebranych środków według stanu na koniec września. W 11. okręgu Karoliny Północnej Jamie Ager pozyskał w kwartale 2,1 mln dolarów, a Jennifer Balkcom — około 313 tys. dolarów.

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Finansowanie grup zewnętrznych

Republikanie rekompensują słabsze wyniki swoich kandydatów w bezpośrednich darowiznach finansowaniem przez zewnętrzne super-PAC. Senate Leadership Fund, główny senacki super-PAC Partii Republikańskiej, zebrał rekordowe 272,9 mln dolarów w kwartale — około 122 mln dolarów więcej niż jego demokratyczny odpowiednik.

Musk przekazał 158 mln dolarów na rzecz Senate Leadership Fund i kolejne 89 mln dolarów na rzecz America PAC. Po dwóch wpłatach Muska we wrześniu — 75 mln i 83 mln dolarów — Senate Leadership Fund następnego dnia przekazał takie same kwoty do Texas PAC, który wspiera Paxtona. Według sprawozdań Texas PAC do końca września nie zgłosił innych darczyńców.

Według szacunków AdImpact wydatki na reklamę polityczną w cyklu wyborczym 2025–2026 mogą sięgnąć 11,6 mld dolarów i stać się rekordowe. Na reklamę w wyścigach do Kongresu wydano już 3,8 mld dolarów.

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