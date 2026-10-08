NBA Europe启动推迟至2028年——《卫报》

篮球联赛NBA Europe的启动已推迟至2028年。据《卫报》报道，该赛事的首个赛季预计将有16支球队参赛：12支永久特许球队和4支临时参赛球队，后者计划根据明年的预选结果确定。

NBA计划在十年内向这一新的欧洲项目投资约100亿美元。据该报报道，针对12支特许球队的报价超出了组织者的预期。特许球队的估值预计将从5亿美元起，伦敦特许球队的价格可能超过10亿美元。

城市与投资者

永久特许球队计划设在伦敦、曼彻斯特、罗马、雅典、伊斯坦布尔和里昂。NBA副总裁马克·塔图姆上周与巴塞罗那、皇家马德里、巴黎圣日耳曼、拜仁慕尼黑和AC米兰的管理层进行了谈判。

据该报消息，伦敦特许球队已收到数份价值超过10亿美元的报价。The Guardian列举的潜在投资者包括切尔西前主席托德·伯利、由托特纳姆热刺前主席丹尼尔·列维和MSP Sports Capital参与的财团，以及沙特阿拉伯公共投资基金。据该报消息人士称，美国投资集团Buss Sports Capital已就曼彻斯特特许球队提交报价。

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资格赛与欧冠联赛的立场

NBA Europe计划采用混合模式：12家俱乐部将拥有永久席位，4支球队则每年通过资格赛进入联赛。资格赛机制仍有待最终批准。据NBA消息人士称，两个席位可能授予新的欧洲篮球冠军联赛中排名最高的两支球队，该消息人士称该赛事为第二级别赛事；另外两个席位则可能授予一项面向各国联赛冠军举办的独立赛事的决赛选手。

在赛季结束时，在没有永久特许资格的俱乐部中季后赛排名最高的球队，将获得次年留在NBA Europe的资格。其余三支临时参赛球队将回到资格赛。

与此同时，欧冠联赛俱乐部在科莫湖举行的会议上拒绝了NBA最初的投资提议，并支持将赛事从20家俱乐部扩军至24家的自身方案。NBA消息人士表示，与欧冠联赛的谈判将继续进行。

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