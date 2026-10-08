Start NBA Europe przełożono na 2028 rok — The Guardian

Start koszykarskiej ligi NBA Europe przełożono na 2028 rok. W debiutanckim sezonie turnieju ma wystąpić 16 drużyn: 12 stałych franczyz oraz czterech tymczasowych uczestników, których planuje się wyłonić na podstawie wyników wstępnych kwalifikacji w przyszłym roku, informuje The Guardian.

NBA planuje zainwestować około 10 mld dolarów w ciągu dziesięciu lat w nowy europejski projekt. Według publikacji oferty dotyczące 12 franczyz przekroczyły oczekiwania organizatorów. Wartość franczyz ma zaczynać się od 500 mln dolarów, a cena franczyzy w Londynie może przekroczyć 1 mld dolarów.

Miasta i inwestorzy

Stałe franczyzy planuje się ulokować w Londynie, Manchesterze, Rzymie, Atenach, Stambule i Lyonie. Zastępca komisarza NBA Mark Tatum prowadził w ubiegłym tygodniu rozmowy z władzami Barcelony, Realu Madryt, Paris Saint-Germain, Bayernu Monachium i Milanu.

Według publikacji w sprawie londyńskiej franczyzy wpłynęło kilka ofert o wartości ponad 1 mld dolarów. Wśród potencjalnych inwestorów The Guardian wymienia byłego prezesa Chelsea Todda Boehly’ego, konsorcjum z udziałem byłego prezesa Tottenhamu Daniela Levy’ego i MSP Sports Capital, a także Fundusz Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej. Amerykańska grupa inwestycyjna Buss Sports Capital, według źródeł publikacji, złożyła ofertę dotyczącą franczyzy w Manchesterze.

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Kwalifikacja i stanowisko Euroligi

NBA Europe ma zostać zbudowana według modelu hybrydowego: 12 klubów będzie miało stałe miejsce, a cztery drużyny będą co roku trafiać do ligi poprzez kwalifikacje. Mechanizm kwalifikacji ma zostać jeszcze ostatecznie zatwierdzony. Według źródeł NBA dwa miejsca mogą otrzymać dwie najlepsze drużyny nowej europejskiej Koszykarskiej Ligi Mistrzów, którą źródło określa jako turniej drugiego poziomu, a kolejne dwa — finaliści odrębnych rozgrywek dla zwycięzców mistrzostw krajowych.

Najwyższe miejsce w play-offach na koniec sezonu wśród klubów bez stałej franczyzy da drużynie prawo pozostania w NBA Europe w następnym roku. Pozostali trzej tymczasowi uczestnicy będą wracać do turnieju kwalifikacyjnego.

Jednocześnie kluby Euroligi na spotkaniu nad jeziorem Como odrzuciły początkową propozycję inwestycyjną NBA i poparły własny plan rozszerzenia turnieju z 20 do 24 klubów. Źródła NBA poinformowały, że negocjacje z Euroligą będą kontynuowane.

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