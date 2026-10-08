Запуск NBA Europe перенесли на 2028 год — The Guardian

Запуск баскетбольной лиги NBA Europe перенесли на 2028 год. В дебютном сезоне турнира должны выступить 16 команд: 12 постоянных франшиз и четыре временных участника, которых планируют определить по итогам предварительного отбора в следующем году, сообщает The Guardian.

NBA планирует инвестировать около $10 млрд в течение десяти лет в новый европейский проект. По данным издания, предложения по 12 франшизам превысили ожидания организаторов. Стоимость франшиз ожидается на уровне от $500 млн, а цена лондонской франшизы может превысить $1 млрд.

Города и инвесторы

Постоянные франшизы планируют разместить в Лондоне, Манчестере, Риме, Афинах, Стамбуле и Лионе. Заместитель комиссионера NBA Марк Тейтум на прошлой неделе проводил переговоры с руководителями «Барселоны», «Реала», «Пари Сен-Жермен», «Баварии» и «Милана».

По информации издания, по лондонской франшизе поступило несколько предложений на сумму более $1 млрд. Среди потенциальных инвесторов The Guardian называет бывшего председателя «Челси» Тодда Боэли, консорциум с участием бывшего председателя «Тоттенхэма» Дэниела Леви и MSP Sports Capital, а также Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Американская инвестиционная группа Buss Sports Capital, по данным источников издания, подала предложение по франшизе в Манчестере.

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Квалификация и позиция Евролиги

NBA Europe планируют построить по гибридной модели: 12 клубов будут иметь постоянное место, а четыре команды будут ежегодно попадать в лигу через отбор. Механизм квалификации еще должны окончательно утвердить. По словам источников NBA, два места могут получить две лучшие команды новой европейской Баскетбольной лиги чемпионов, которую источник называет турниром второго уровня, а еще два — финалисты отдельного соревнования для победителей национальных чемпионатов.

Наивысшее место в плей-офф по итогам сезона среди клубов без постоянной франшизы даст команде право остаться в NBA Europe в следующем году. Остальные три временных участника будут возвращаться в отборочный турнир.

В то же время клубы Евролиги на встрече на озере Комо отклонили первоначальное инвестиционное предложение NBA и поддержали собственный план расширения турнира с 20 до 24 клубов. Источники NBA сообщили, что переговоры с Евролигой продолжатся.

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