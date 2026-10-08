Запуск NBA Europe перенесли на 2028 рік — The Guardian

Запуск баскетбольної ліги NBA Europe перенесли на 2028 рік. У дебютному сезоні турніру мають виступити 16 команд: 12 постійних франшиз і чотири тимчасові учасники, яких планують визначити за підсумками попереднього відбору наступного року, повідомляє The Guardian.

NBA планує інвестувати близько $10 млрд упродовж десяти років у новий європейський проєкт. За даними видання, пропозиції щодо 12 франшиз перевищили очікування організаторів. Вартість франшиз очікується на рівні від $500 млн, а ціна лондонської франшизи може перевищити $1 млрд.

Міста та інвестори

Постійні франшизи планують розмістити в Лондоні, Манчестері, Римі, Афінах, Стамбулі та Ліоні. Заступник комісіонера NBA Марк Тейтум минулого тижня проводив переговори з керівниками «Барселони», «Реала», «Парі Сен-Жермен», «Баварії» та «Мілана».

На лондонську франшизу, за інформацією видання, надійшло кілька пропозицій на суму понад $1 млрд. Серед потенційних інвесторів The Guardian називає колишнього голову «Челсі» Тодда Боелі, консорціум за участю колишнього голови «Тоттенгема» Деніела Леві та MSP Sports Capital, а також Суверенний фонд Саудівської Аравії. Американська інвестиційна група Buss Sports Capital, за даними джерел видання, подала пропозицію щодо франшизи в Манчестері.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кваліфікація та позиція Євроліги

NBA Europe планують побудувати за гібридною моделлю: 12 клубів матимуть постійне місце, а чотири команди щороку потраплятимуть до ліги через відбір. Механізм кваліфікації ще мають остаточно затвердити. За словами джерел NBA, два місця можуть отримати дві найкращі команди нової європейської Баскетбольної ліги чемпіонів, яку джерело називає турніром другого рівня, а ще два — фіналісти окремого змагання для переможців національних чемпіонатів.

Найвище серед клубів без постійної франшизи місце в плейоф за підсумками сезону дасть команді право залишитися в NBA Europe наступного року. Решта три тимчасові учасники повертатимуться до відбіркового турніру.

Водночас клуби Євроліги на зустрічі на озері Комо відхилили початкову інвестиційну пропозицію NBA та підтримали власний план розширення турніру з 20 до 24 клубів. Джерела NBA повідомили, що переговори з Євролігою триватимуть.

Читай нас у