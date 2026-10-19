人工智能安全公司Norforge的调查结论显示，一名黑客借助主要为自主运行的AI智能体入侵了超过100个网站。路透社报道称，受影响的美国、加拿大、澳大利亚和日本企业包括John Deere、SharkNinja和Cummins。The Verge对此进行了报道。

Cairn平台

Norforge研究人员通过研究与开源平台Cairn相关的公开数据发现了这些攻击。其开发者将Cairn描述为用于解决任务的通用引擎。用户为AI智能体设定工作的起点和终点，智能体则记录任务执行过程。

Norforge指出，该平台也可用于协调涉及AI智能体的网络攻击。路透社称，被发现的黑客是研究人员找到的公开Cairn实例中最活跃的一个。

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攻击参数

路透社报道称，该攻击者用不到100个汉字描述了期望的入侵策略。成功的入侵持续了约23小时。Norforge共发现了20多个公开的Cairn实例，该公司认为这些实例可能具有恶意。

SharkNinja表示，该事件影响了一个提供产品支持信息的独立网站。该公司称已控制住这一威胁。

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