Согласно выводам компании по безопасности искусственного интеллекта Norforge, хакер с помощью преимущественно автономных ИИ-агентов взломал более 100 веб-сайтов. Среди пострадавших компаний в США, Канаде, Австралии и Японии были John Deere, SharkNinja и Cummins, сообщает Reuters. Об этом сообщает The Verge.

Платформа Cairn

Исследователи Norforge обнаружили атаки, изучив общедоступные данные, связанные с Cairn — платформой с открытым исходным кодом. Ее разработчики описывают Cairn как универсальный движок для решения задач. Пользователи задают для ИИ-агентов начальную и конечную точки работы, а агенты документируют ход выполнения задачи.

В Norforge отметили, что платформу также можно использовать для координации кибератак с участием ИИ-агентов. По данным Reuters, выявленный хакер был наиболее активным среди открытых инстансов Cairn, найденных исследователями.

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Параметры атак

Reuters сообщило, что злоумышленник описал желаемую тактику проникновения менее чем 100 китайскими символами. Успешные проникновения длились около 23 часов. Всего Norforge выявила более 20 открытых инстансов Cairn, которые компания считает предположительно вредоносными.

В SharkNinja заявили, что инцидент затронул отдельный сайт с информацией о поддержке продуктов. Компания сообщила, что локализовала угрозу.

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