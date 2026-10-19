Według ustaleń firmy zajmującej się bezpieczeństwem sztucznej inteligencji Norforge haker, korzystając głównie z autonomicznych agentów AI, włamał się na ponad 100 stron internetowych. Wśród poszkodowanych firm w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Japonii były John Deere, SharkNinja i Cummins, podał Reuters. Informuje o tym The Verge.

Platforma Cairn

Badacze Norforge wykryli ataki, analizując publicznie dostępne dane związane z Cairn — platformą open source. Jej twórcy opisują Cairn jako uniwersalny silnik do rozwiązywania zadań. Użytkownicy wyznaczają agentom AI punkt początkowy i końcowy pracy, a agenci dokumentują przebieg realizacji zadania.

Norforge zaznaczył, że platforma może być również wykorzystywana do koordynowania cyberataków z udziałem agentów AI. Według Reutersa wykryty haker był najbardziej aktywny spośród publicznych instancji Cairn odnalezionych przez badaczy.

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Parametry ataków

Reuters poinformował, że sprawca opisał pożądaną taktykę włamania w mniej niż 100 chińskich znakach. Udane włamania trwały około 23 godzin. Łącznie Norforge zidentyfikował ponad 20 publicznych instancji Cairn, które firma uznaje za prawdopodobnie złośliwe.

SharkNinja oświadczył, że incydent dotknął odrębnej strony internetowej z informacjami dotyczącymi wsparcia produktów. Firma podała, że zlokalizowała zagrożenie.

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