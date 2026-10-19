AI-агенти допомогли зламати понад 100 сайтів, заявила Norforge — The Verge

За висновками компанії з безпеки штучного інтелекту Norforge, хакер за допомогою переважно автономних AI-агентів зламав понад 100 вебсайтів. Серед постраждалих компаній у США, Канаді, Австралії та Японії, за даними Reuters, були John Deere, SharkNinja та Cummins. Про це повідомляє The Verge.

Платформа Cairn

Дослідники Norforge виявили атаки, дослідивши дані у відкритому доступі, пов’язані з Cairn — платформою з відкритим кодом. Її розробники описують Cairn як універсальний рушій для розв’язання завдань. Користувачі задають для AI-агентів початкову та кінцеву точки роботи, а агенти документують перебіг виконання завдання.

У Norforge зазначили, що платформу також можна використовувати для координації кібератак із залученням AI-агентів. За даними Reuters, виявлений хакер був найактивнішим серед відкритих інстансів Cairn, які знайшли дослідники.

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Параметри атак

Reuters повідомило, що зловмисник описав бажану тактику проникнення менш ніж 100 китайськими символами. Успішні проникнення тривали близько 23 годин. Загалом Norforge виявила понад 20 відкритих інстансів Cairn, які компанія вважає ймовірно шкідливими.

У SharkNinja заявили, що інцидент торкнувся окремого сайту з інформацією про підтримку продуктів. Компанія повідомила, що локалізувала загрозу.

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