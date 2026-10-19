Мінекономіки Німеччини підписало меморандум із Nvidia щодо ШІ — Channel NewsAsia

Міністерство економіки Німеччини підписало меморандум про взаєморозуміння з американським виробником чипів Nvidia. Документ пов’язаний із просуванням технологій штучного інтелекту в німецькій промисловості, повідомляє Channel NewsAsia.

Про домовленість стало відомо під час інвестиційного саміту в Берліні 19 жовтня. Уряд Німеччини не навів подробиць меморандуму. Очікується, що Німеччина та Nvidia оголосять про партнерство для розвитку ШІ у промисловості під час саміту, який триває до вівторка.

Заклик до бізнесу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, виступаючи на відкритті заходу разом із гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом, закликав німецькі компанії активніше впроваджувати штучний інтелект і відкривати доступ до власних даних для цих технологій. За його словами, країна переживає фундаментальну економічну й технологічну трансформацію, пов’язану зі стрімким прогресом у сфері ШІ.

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Мерц назвав співпрацю з Nvidia важливою для майбутнього успіху Німеччини. Хуанг, зі свого боку, згадав про чинну кооперацію компанії з німецькими автовиробниками, зокрема Mercedes-Benz. Компанія розробляє преміальні роботаксі на базі програмного забезпечення Nvidia.

Інвестиційні плани

Група німецьких компаній та інвесторів, до якої входять Siemens і Deutsche Bank, у своєму звіті оцінила потенціал інвестицій у Німеччині до 2035 року на суму до €4,1 трлн. Кошти можуть бути спрямовані, зокрема, на штучний інтелект, енергетику та оборону.

Приватна бізнес-група Made for Germany заявила, що її учасники планують інвестувати понад €850 млрд до 2028 року. У 2025 році члени ініціативи вклали понад €200 млрд, а до неї запросили приєднатися нові компанії та інвесторів.

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