Niemieckie Ministerstwo Gospodarki podpisało memorandum o porozumieniu z amerykańskim producentem chipów Nvidia. Dokument dotyczy promowania technologii sztucznej inteligencji w niemieckim przemyśle, informuje Channel NewsAsia.

O porozumieniu poinformowano podczas szczytu inwestycyjnego w Berlinie 19 października. Rząd Niemiec nie podał szczegółów memorandum. Oczekuje się, że Niemcy i Nvidia ogłoszą partnerstwo na rzecz rozwoju AI w przemyśle podczas szczytu, który potrwa do wtorku.

Apel do biznesu

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, przemawiając na otwarciu wydarzenia wraz z dyrektorem generalnym Nvidii Jensenem Huangiem, wezwał niemieckie firmy do aktywniejszego wdrażania sztucznej inteligencji i udostępniania własnych danych na potrzeby tych technologii. Jak powiedział, kraj przechodzi fundamentalną transformację gospodarczą i technologiczną związaną z szybkim postępem w dziedzinie AI.

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Merz nazwał współpracę z Nvidią ważną dla przyszłego sukcesu Niemiec. Huang z kolei wspomniał o trwającej współpracy firmy z niemieckimi producentami samochodów, w tym z Mercedes-Benz. Firma rozwija premium robotaksówki oparte na oprogramowaniu Nvidii.

Plany inwestycyjne

Grupa niemieckich firm i inwestorów, w której skład wchodzą Siemens i Deutsche Bank, w swoim raporcie oszacowała potencjał inwestycji w Niemczech do 2035 roku na kwotę do 4,1 bln euro. Środki mogą zostać skierowane między innymi na sztuczną inteligencję, energetykę i obronność.

Prywatna grupa biznesowa Made for Germany oświadczyła, że jej uczestnicy planują zainwestować ponad 850 mld euro do 2028 roku. W 2025 roku członkowie inicjatywy zainwestowali ponad 200 mld euro, a nowe firmy i inwestorów zaproszono do dołączenia.

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