德国经济部已与美国芯片制造商英伟达签署谅解备忘录。Channel NewsAsia报道称，该文件与在德国工业领域推广人工智能技术有关。

这一协议在10月19日于柏林举行的投资峰会期间被披露。德国政府没有提供备忘录的细节。预计德国和英伟达将在此次峰会期间宣布建立合作伙伴关系，以发展工业领域的人工智能；峰会将持续至周二。

呼吁企业行动

德国总理弗里德里希·默茨在与英伟达首席执行官黄仁勋共同出席活动开幕式时，呼吁德国企业更积极地采用人工智能，并开放其自身数据供这些技术使用。他表示，该国正经历一场与人工智能领域快速进步相关的根本性经济和技术转型。

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默茨称，与英伟达的合作对德国未来的成功至关重要。黄仁勋则提到，该公司正与包括梅赛德斯-奔驰在内的德国汽车制造商开展合作。该公司正在开发基于英伟达软件的高端自动驾驶出租车。

投资计划

由西门子和德意志银行等组成的德国企业和投资者团体在其报告中估计，到2035年，德国的投资潜力可达4.1万亿欧元。资金尤其可投向人工智能、能源和国防领域。

私人商业团体“为德国制造”表示，其成员计划在2028年前投资超过8500亿欧元。2025年，该倡议成员已投资超过2000亿欧元，新的企业和投资者获邀加入。

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