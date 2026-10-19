Министерство экономики Германии подписало меморандум о взаимопонимании с американским производителем чипов Nvidia. Документ связан с продвижением технологий искусственного интеллекта в немецкой промышленности, сообщает Channel NewsAsia.

О договоренности стало известно во время инвестиционного саммита в Берлине 19 октября. Правительство Германии не привело подробностей меморандума. Ожидается, что Германия и Nvidia объявят о партнерстве по развитию ИИ в промышленности во время саммита, который продлится до вторника.

Призыв к бизнесу

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на открытии мероприятия вместе с гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом, призвал немецкие компании активнее внедрять искусственный интеллект и открывать доступ к собственным данным для этих технологий. По его словам, страна переживает фундаментальную экономическую и технологическую трансформацию, связанную со стремительным прогрессом в сфере ИИ.

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Мерц назвал сотрудничество с Nvidia важным для будущего успеха Германии. Хуанг, со своей стороны, упомянул о действующей кооперации компании с немецкими автопроизводителями, в частности Mercedes-Benz. Компания разрабатывает премиальные роботакси на базе программного обеспечения Nvidia.

Инвестиционные планы

Группа немецких компаний и инвесторов, в которую входят Siemens и Deutsche Bank, в своем отчете оценила потенциал инвестиций в Германии до 2035 года в сумму до €4,1 трлн. Средства могут быть направлены, в частности, на искусственный интеллект, энергетику и оборону.

Частная бизнес-группа Made for Germany заявила, что ее участники планируют инвестировать более €850 млрд до 2028 года. В 2025 году члены инициативы вложили более €200 млрд, а новым компаниям и инвесторам предложили присоединиться к ней.

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