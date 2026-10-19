Tesla показала Roadster Rocket зі стрибками в повітря — Live Science

Tesla продемонструвала на ракетному випробувальному майданчику SpaceX у Техасі нову версію електричного Roadster, яка, за заявою компанії, може ненадовго підніматися в повітря. Під час знятої на відео демонстрації автомобіль розігнався вигнутим пандусом, злетів, виконав поворот на 180 градусів і приземлився. В іншому трюку машина перестрибнула ряд припаркованих автомобілів Tesla. В обох випадках Roadster керували дистанційно з міркувань безпеки.

Двигуни на холодному газі

Як повідомляє Live Science, можливість короткого перебування в повітрі має забезпечувати система двигунів на холодному газі, розроблена із застосуванням технологій SpaceX. Вони випускають стиснений газ під високим тиском, створюючи тягу. За твердженням Tesla, це дозволяє автомобілю швидко прискорюватися та на короткий час відриватися від землі.

Компанія планує випускати Roadster у трьох версіях: Performance, Thrust і Rocket. Лише Rocket, за даними Tesla, матиме можливість короткого польоту. Двомісна версія Performance отримає систему всмоктування для поліпшення зчеплення та керованості, а Thrust — задні двигуни, які, за заявою Tesla, дадуть змогу розігнатися від 0 до 97 км/год менш ніж за секунду.

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Обмеження та сумніви

Одномісна модифікація Rocket матиме двигуни на холодному газі, розміщені навколо автомобіля, для коротких польотів і керування в повітрі. Tesla повідомила, що модель буде доступна лише за запрошенням. На сайті компанії також зазначено, що Rocket не схвалений для використання на дорогах загального користування, а його доступність залежатиме від регіональних правил. Під час презентації Ілон Маск заявив, що автомобіль не обов'язково оптимізований щодо безпеки.

Tesla не уточнила, яку відстань або скільки часу Roadster зможе перебувати в повітрі. Науковець у галузі штучного інтелекту Янн ЛеКун назвав показ маркетинговим трюком і висловив сумнів у практичності такої конструкції. Він припустив, що навіть якщо стиснене повітря становитиме половину маси автомобіля, корисна тяга триватиме менш ніж 10 секунд, а ймовірніше — близько п'яти секунд. Виробництво нового Roadster заплановане на 2028 рік.

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