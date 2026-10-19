特斯拉展示可腾空跳跃的 Rocket Roadster——Live Science

特斯拉在得克萨斯州 SpaceX 的火箭测试场展示了新版电动 Roadster。该公司称，这款车能够短暂升入空中。在视频记录的演示中，汽车沿弯曲坡道加速，腾空而起，完成180度转向后着陆。在另一项特技中，车辆跃过了一排停放的特斯拉汽车。出于安全考虑，两次演示中的 Roadster 均由远程控制。

冷气体发动机

据Live Science报道，短暂滞空的能力将由采用 SpaceX 技术开发的冷气体发动机系统提供。该系统以高压释放压缩气体，从而产生推力。特斯拉称，这使汽车能够快速加速，并在短时间内离开地面。

该公司计划推出三种版本的 Roadster：Performance、Thrust 和 Rocket。根据特斯拉的信息，只有 Rocket 将具备短暂飞行的能力。双座 Performance 版本将配备吸附系统，以改善抓地力和操控性；Thrust 则将配备后置发动机，特斯拉称这将使其在不到一秒内从0加速至97公里/小时。

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限制与质疑

单座 Rocket 改型将配备布置在车身周围的冷气体发动机，用于短距离飞行和空中控制。特斯拉表示，该车型仅限受邀者购买。公司网站还指出，Rocket 未获准在公共道路上使用，其供应情况将取决于地区规则。在发布会上，埃隆·马斯克表示，这款车不一定针对安全性进行了优化。

特斯拉没有说明 Roadster 能在空中停留多远距离或多长时间。人工智能科学家扬·勒昆称这场展示是营销噱头，并对这种设计的实用性表示怀疑。他认为，即使压缩空气占汽车质量的一半，有效推力持续时间也会少于10秒，更可能约为5秒。新 Roadster 计划于2028年投产。

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