Tesla pokazała Rocket Roadster ze skokami w powietrzu — Live Science

Tesla zaprezentowała na rakietowym poligonie testowym SpaceX w Teksasie nową wersję elektrycznego Roadstera, która, według firmy, może na krótko unosić się w powietrzu. Podczas nagranej na wideo demonstracji samochód rozpędził się po zakrzywionej rampie, wzbił się w powietrze, wykonał obrót o 180 stopni i wylądował. W innym wyczynie pojazd przeskoczył nad rzędem zaparkowanych samochodów Tesla. W obu przypadkach Roadster był sterowany zdalnie ze względów bezpieczeństwa.

Silniki na zimny gaz

Jak informuje Live Science, możliwość krótkiego przebywania w powietrzu ma zapewnić system silników na zimny gaz, opracowany z wykorzystaniem technologii SpaceX. Wypuszczają one sprężony gaz pod wysokim ciśnieniem, wytwarzając ciąg. Tesla twierdzi, że pozwala to samochodowi szybko przyspieszać i na krótko odrywać się od ziemi.

Firma planuje produkować Roadstera w trzech wersjach: Performance, Thrust i Rocket. Według Tesli tylko Rocket będzie miał możliwość krótkiego lotu. Dwumiejscowa wersja Performance otrzyma system zasysania, który ma poprawić przyczepność i prowadzenie, natomiast Thrust — tylne silniki, które według Tesli umożliwią przyspieszenie od 0 do 97 km/h w mniej niż sekundę.

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Ograniczenia i wątpliwości

Jednomiejscowa modyfikacja Rocket będzie miała silniki na zimny gaz rozmieszczone wokół samochodu do krótkich lotów i sterowania w powietrzu. Tesla poinformowała, że model będzie dostępny wyłącznie na zaproszenie. Na stronie firmy zaznaczono również, że Rocket nie jest dopuszczony do użytku na drogach publicznych, a jego dostępność będzie zależeć od regionalnych przepisów. Podczas prezentacji Elon Musk stwierdził, że samochód niekoniecznie został zoptymalizowany pod kątem bezpieczeństwa.

Tesla nie sprecyzowała, jaki dystans ani przez jak długi czas Roadster będzie mógł pozostawać w powietrzu. Naukowiec zajmujący się sztuczną inteligencją Yann LeCun nazwał pokaz chwytem marketingowym i wyraził wątpliwość co do praktyczności takiej konstrukcji. Zasugerował, że nawet jeśli sprężone powietrze stanowiłoby połowę masy samochodu, użyteczny ciąg trwałby mniej niż 10 sekund, a bardziej prawdopodobnie około pięciu sekund. Produkcja nowego Roadstera jest planowana na 2028 rok.

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