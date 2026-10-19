Tesla показала Rocket Roadster с прыжками в воздухе — Live Science

Tesla продемонстрировала на ракетном испытательном полигоне SpaceX в Техасе новую версию электрического Roadster, которая, по заявлению компании, может ненадолго подниматься в воздух. Во время снятой на видео демонстрации автомобиль разогнался по изогнутому пандусу, взлетел, выполнил поворот на 180 градусов и приземлился. В другом трюке машина перепрыгнула через ряд припаркованных автомобилей Tesla. В обоих случаях Roadster управляли дистанционно из соображений безопасности.

Двигатели на холодном газе

Как сообщает Live Science, возможность кратковременного пребывания в воздухе должна обеспечивать система двигателей на холодном газе, разработанная с использованием технологий SpaceX. Они выпускают сжатый газ под высоким давлением, создавая тягу. Tesla утверждает, что это позволяет автомобилю быстро ускоряться и на короткое время отрываться от земли.

Компания планирует выпускать Roadster в трех версиях: Performance, Thrust и Rocket. По данным Tesla, только Rocket будет иметь возможность кратковременного полета. Двухместная версия Performance получит систему всасывания для улучшения сцепления и управляемости, а Thrust — задние двигатели, которые, по заявлению Tesla, позволят разгоняться от 0 до 97 км/ч менее чем за секунду.

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Ограничения и сомнения

Одноместная модификация Rocket будет иметь двигатели на холодном газе, размещенные вокруг автомобиля, для коротких полетов и управления в воздухе. Tesla сообщила, что модель будет доступна только по приглашению. На сайте компании также указано, что Rocket не одобрен для использования на дорогах общего пользования, а его доступность будет зависеть от региональных правил. Во время презентации Илон Маск заявил, что автомобиль не обязательно оптимизирован с точки зрения безопасности.

Tesla не уточнила, какое расстояние или сколько времени Roadster сможет находиться в воздухе. Ученый в области искусственного интеллекта Янн ЛеКун назвал показ маркетинговым трюком и выразил сомнение в практичности такой конструкции. Он предположил, что даже если сжатый воздух будет составлять половину массы автомобиля, полезная тяга продлится менее 10 секунд, а вероятнее всего — около пяти секунд. Производство нового Roadster запланировано на 2028 год.

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