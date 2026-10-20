Дрон MonoRace в Абу-Дабі обігнав трьох ексчемпіонів світу — Live Science

Автономний дрон MonoRace, створений дослідниками Делфтського технічного університету в Нідерландах, на змаганнях 2025 року Abu Dhabi Autonomous Racing League показав час, швидший за результати трьох колишніх чемпіонів світу з перегонів дронів. Система також перемогла всі інші автономні команди, повідомляє Live Science.

Швидкість і параметри дрона

На трасі в Абу-Дабі MonoRace подолав два кола через 11 воріт за 16,56 секунди. Його максимальна швидкість становила приблизно 102 км/год. Квадрокоптер важить 966 грамів, а його габарити становлять близько 30 на 28 на 10 сантиметрів.

Система працювала без GPS, зовнішніх систем відстеження руху, стереокамер і попередньо завантаженої карти траси. Для навігації дрон використовує одну фронтальну камеру з рядковим скануванням, інерційний вимірювальний модуль для визначення прискорення та обертання, а також компактний бортовий комп’ютер.

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Навчання у симуляторі

Дані сенсорів обробляє нейронна мережа, яка розпізнає гоночні ворота, оцінює положення та рух дрона й формує команди для керування чотирма пропелерами. Польотний контролер передає їх 500 разів на секунду.

Модель навчали методом підкріплювального навчання у фізичному симуляторі, де система виконувала мільйони спроб. Спершу вона вчилася уникати зіткнень і досягати перших воріт, а надалі — проходити більшу частину траси на вищій швидкості. Під час тренування дослідники змінювали параметри апаратів, зокрема вагу, напругу, аеродинамічний опір, шум датчиків і стан пропелерів, щоб модель могла працювати за різних умов.

Результати роботи описані в дослідженні, опублікованому 14 жовтня в журналі Science Robotics. Співавтор роботи Гвідо де Крон зазначив, що подібну мережу можна налаштувати не лише на мінімальний час кола, а й на зниження енергоспоживання роботизованих систем.

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