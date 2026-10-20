Компанія Waymo, підрозділ Alphabet із розробки автономного водіння, планує у 2027 році запустити в регіоні Мадрида в Іспанії сервіс повністю автономних поїздок на замовлення. Це буде перший запуск компанії в країні, повідомляє Channel NewsAsia.

Підготовка автомобілів

Найближчими днями на вулицях Мадрида мають з’явитися електричні автомобілі Jaguar I-PACE. На початковому етапі за кермом перебуватимуть підготовлені спеціалісти, а автономну експлуатацію планують розпочати пізніше.

Waymo працюватиме в межах режиму випробувань автономних транспортних засобів, який запровадило іспанське дорожнє відомство DGT.

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Плани міжнародного розширення

Компанія також заявила про намір запустити сервіс у Лондоні 2026 року, у Токіо — 2027 року за участю Nihon Kotsu та Go після отримання регуляторних дозволів, а в Торонто — 2028 року спільно з Element Fleet Management.

Показники Waymo

За даними Waymo, її автопарк уже працює більш ніж у 15 містах США, здійснює понад 500 тисяч платних поїздок щотижня та загалом виконав понад 20 мільйонів таких поїздок. Компанія також стверджує, що дані, зібрані за більш як 400 мільйонів кілометрів автономного руху, свідчать про на 95% меншу кількість аварій із тяжкими травмами або серйознішими наслідками порівняно з керуванням людиною.

Минулого місяця DGT видало перші загальнонаціональні дозволи на випробування автономних автомобілів компаніям WeRide та Uber. Комерційний запуск сервісів у Мадриді очікують до кінця 2026 року.

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