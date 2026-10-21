Розробники PHP планують терміново випустити два патчі — Ars Technica

Розробники PHP попередили про намір найближчим часом випустити два термінові оновлення безпеки для вразливостей, кожна з яких має оцінку критичності 9,2 бала з 10. Усім користувачам PHP рекомендували заздалегідь підготуватися до оновлення, повідомляє Ars Technica.

Дві критичні вразливості

У повідомленні розробників зазначається, що реліз виправлень може відбутися раніше запланованого часу, якщо подробиці проблем стануть публічними або з’являться докази їх активної експлуатації. Вразливості відстежують під ідентифікаторами CVE-2026-109618 і CVE-2026-109619.

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Попередження з’явилося після витоку непідтверджених деталей про інструмент експлуатації, який нібито отримав назву PHP2Shell. За даними публікації, у відео з витоку було показано віддалене виконання коду на вебсерверах із WordPress, MediaWiki, phpBB, Magento, Joomla, Laravel, Drupal та іншими застосунками, що використовують PHP. Компанія watchTowr заявила, що підтвердила існування обох вразливостей.

Підготовка адміністраторів

Фахівці з безпеки радять адміністраторам визначити відповідальних за PHP у своїх організаціях, скласти перелік застосунків на цій мові, підготувати резервні копії сайтів і баз даних та запланувати технічне вікно для оновлення. Дослідники Sansec очікують, що масові атаки можуть початися протягом 15 хвилин після виходу виправлень. Один із дослідників оцінив кількість потенційно вразливих підключених до інтернету хостів у 1,3 мільйона.

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