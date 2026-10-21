Programiści PHP ostrzegli, że w najbliższym czasie zamierzają wydać dwie pilne aktualizacje zabezpieczeń dla luk, z których każda ma ocenę krytyczności 9,2 na 10. Wszystkim użytkownikom PHP zalecono wcześniejsze przygotowanie się do aktualizacji, informuje Ars Technica.

Dwie krytyczne luki

W komunikacie programistów wskazano, że wydanie poprawek może nastąpić wcześniej niż planowano, jeśli szczegóły problemów staną się publiczne lub pojawią się dowody ich aktywnego wykorzystywania. Luki są śledzone pod identyfikatorami CVE-2026-109618 i CVE-2026-109619.

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Ostrzeżenie pojawiło się po wycieku niepotwierdzonych szczegółów dotyczących narzędzia do wykorzystania luk, które rzekomo otrzymało nazwę PHP2Shell. Według publikacji film z wycieku pokazywał zdalne wykonywanie kodu na serwerach internetowych z WordPress, MediaWiki, phpBB, Magento, Joomla, Laravel, Drupal i innymi aplikacjami korzystającymi z PHP. Firma watchTowr oświadczyła, że potwierdziła istnienie obu luk.

Przygotowanie administratorów

Specjaliści ds. bezpieczeństwa radzą administratorom wskazać osoby odpowiedzialne za PHP w swoich organizacjach, sporządzić listę aplikacji w tym języku, przygotować kopie zapasowe stron i baz danych oraz zaplanować okno techniczne na aktualizację. Badacze Sansec oczekują, że masowe ataki mogą rozpocząć się w ciągu 15 minut po wydaniu poprawek. Jeden z badaczy oszacował liczbę potencjalnie podatnych hostów podłączonych do internetu na 1,3 miliona.

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