Разработчики PHP предупредили о намерении в ближайшее время выпустить два срочных обновления безопасности для уязвимостей, каждая из которых имеет оценку критичности 9,2 балла из 10. Всем пользователям PHP рекомендовали заранее подготовиться к обновлению, сообщает Ars Technica.

Две критические уязвимости

В сообщении разработчиков отмечается, что выпуск исправлений может состояться раньше запланированного срока, если подробности проблем станут публичными или появятся доказательства их активной эксплуатации. Уязвимости отслеживаются под идентификаторами CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619.

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Предупреждение появилось после утечки неподтвержденных подробностей об инструменте эксплуатации, который якобы получил название PHP2Shell. По данным публикации, на видео из утечки было показано удаленное выполнение кода на веб-серверах с WordPress, MediaWiki, phpBB, Magento, Joomla, Laravel, Drupal и другими приложениями, использующими PHP. Компания watchTowr заявила, что подтвердила существование обеих уязвимостей.

Подготовка администраторов

Специалисты по безопасности советуют администраторам определить ответственных за PHP в своих организациях, составить перечень приложений на этом языке, подготовить резервные копии сайтов и баз данных и запланировать техническое окно для обновления. Исследователи Sansec ожидают, что массовые атаки могут начаться в течение 15 минут после выхода исправлений. Один из исследователей оценил количество потенциально уязвимых подключенных к интернету хостов в 1,3 миллиона.

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