PHP 开发者警告称，计划在近期为两个漏洞发布两项紧急安全更新，这两个漏洞的严重性评分均为 10 分中的 9.2 分。Ars Technica 报道，所有 PHP 用户均被建议提前为更新做好准备。

两个关键漏洞

开发者的公告指出，如果问题细节被公开，或出现其正遭到积极利用的证据，修复程序可能会早于计划时间发布。这些漏洞的追踪编号为 CVE-2026-109618 和 CVE-2026-109619。

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在有关一款据称名为 PHP2Shell 的漏洞利用工具的未经证实细节泄露后，这一警告随之出现。根据该报道，泄露的视频展示了在运行 WordPress、MediaWiki、phpBB、Magento、Joomla、Laravel、Drupal 及其他使用 PHP 的应用程序的 Web 服务器上远程执行代码。watchTowr 公司表示，已确认这两个漏洞的存在。

管理员准备工作

安全专家建议管理员确定其组织内负责 PHP 的人员，列出使用该语言的应用程序，准备网站和数据库的备份，并为更新安排技术维护窗口。Sansec 研究人员预计，大规模攻击可能在修复程序发布后的 15 分钟内开始。一名研究人员估计，可能存在漏洞的互联网连接主机数量为 130 万台。

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