Дата-центри Техасу можуть повернути забруднення до рівня 2000-х — The Verge

Якщо всі заплановані дата-центри підключать до енергомережі Техасу з очікуваною структурою генерації, це може протягом п’яти років звести нанівець десятиліття поліпшення якості повітря в штаті. Такий прогноз містить звіт Houston Advanced Research Center (HARC), про який повідомляє The Verge.

Прогноз викидів

За цим сценарієм викиди дрібнодисперсних частинок від енергетичного сектору зростуть більш ніж утричі. Це буде найвищий рівень такого забруднення з 2006 року.

Викиди оксидів азоту (NOx), що сприяють утворенню смогу, можуть зрости на 136% і наблизитися до рівнів 2004 року. Викиди вуглекислого газу, за оцінкою дослідників, будуть на 90% вищими, ніж у 2025 році.

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Вибір джерел електроенергії

HARC змоделював різні варіанти залежно від трьох прогнозів енергетичного попиту дата-центрів. Частина заявлених проєктів може не бути реалізована, а вплив на довкілля можна обмежити, якщо поєднувати електроенергію з мережі з виробництвом на місці за допомогою сонячних і вітрових електростанцій.

У такому разі викиди NOx можуть бути до десяти разів нижчими. Водночас будівництво газових двигунів безпосередньо на майданчиках дата-центрів, до якого девелопери можуть вдатися через тривале очікування підключення до мережі, здатне призвести до найвищих рівнів забруднення у моделях HARC.

Техас має 26 гігаватів наявних і таких, що будуються, потужностей дата-центрів та є провідним ринком за цим показником. За окремим березневим звітом Wood Mackenzie, штат також готується прийняти у чотири рази більше запропонованих потужностей дата-центрів, що працюватимуть на електроенергії, виробленій безпосередньо на майданчиках, ніж будь-який інший штат США. Розробники нерідко обирають менш ефективні газові турбіни, щоб прискорити будівництво.

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