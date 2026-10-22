Дата-центры Техаса могут вернуть загрязнение к уровням 2000-х — The Verge

Если все запланированные дата-центры подключат к энергосети Техаса при ожидаемой структуре генерации, это может в течение пяти лет свести на нет десятилетие улучшения качества воздуха в штате. Такой прогноз содержится в отчете Houston Advanced Research Center (HARC), о котором сообщает The Verge.

Прогноз выбросов

При таком сценарии выбросы мелкодисперсных частиц от энергетического сектора вырастут более чем втрое. Это будет самый высокий уровень такого загрязнения с 2006 года.

Выбросы оксидов азота (NOx), способствующих образованию смога, могут увеличиться на 136% и приблизиться к уровням 2004 года. Выбросы углекислого газа, по оценке исследователей, будут на 90% выше, чем в 2025 году.

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Выбор источников электроэнергии

HARC смоделировал различные варианты в зависимости от трех прогнозов энергетического спроса дата-центров. Часть заявленных проектов может не быть реализована, а воздействие на окружающую среду можно ограничить, если сочетать электроэнергию из сети с производством на месте с помощью солнечных и ветряных электростанций.

В таком случае выбросы NOx могут быть до десяти раз ниже. В то же время строительство газовых двигателей непосредственно на площадках дата-центров, к которому девелоперы могут прибегнуть из-за длительного ожидания подключения к сети, способно привести к самым высоким уровням загрязнения в моделях HARC.

Техас располагает 26 гигаваттами существующих и строящихся мощностей дата-центров и является ведущим рынком по этому показателю. Согласно отдельному мартовскому отчету Wood Mackenzie, штат также готовится принять в четыре раза больше предлагаемых мощностей дата-центров, работающих на электроэнергии, произведенной непосредственно на площадках, чем любой другой штат США. Разработчики нередко выбирают менее эффективные газовые турбины, чтобы ускорить строительство.

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