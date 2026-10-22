В Объединённых Арабских Эмиратах две учёные получили гранты в рамках программы L’Oréal-UNESCO For Women in Science Middle East 2026 года. Награды получили доктор Мариэ Аль-Хандави из Нью-Йоркского университета Абу-Даби и Джавахер Аль-Хаммади из Университета Халифы, сообщает The National.

Аль-Хаммади — докторантка из Шарджи, выросшая в Абу-Даби. Она разрабатывает лабораторные модели клеточных мембран, которые можно настраивать для изучения реакции клеток на различные методы лечения. Исследовательница сочетает синтетические компоненты с внеклеточными везикулами — мелкими частицами, полученными из клеток, — и интегрирует такие мембраны с электронными сенсорами.

По её словам, этот подход может помочь создавать модели, воспроизводящие конкретные типы клеток, заболевания или даже особенности отдельных пациентов. Аль-Хаммади также отметила, что участие в программе даёт молодым исследователям возможность сделать свою работу более заметной, наладить международные контакты и начать сотрудничество.

Исследование получения воды из воздуха

Мариэ Аль-Хандави, сирийка, родившаяся и выросшая в ОАЭ, изучает способность растений приспосабливаться к солёным и засушливым условиям. В частности, она изучала дерево Tamarix aphylla, растущее в солёных сабкхах. Растение выделяет солевой раствор, который после испарения образует кристаллы соли; они улавливают влагу из воздуха и конденсируют её даже при относительно низкой влажности.

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Учёная изучает, можно ли использовать влагу, содержащуюся в атмосфере ОАЭ, для получения воды с меньшими энергетическими затратами. В дальнейшем она планирует создать независимую исследовательскую программу по биоинспирации — изучению природных механизмов и их преобразованию в практические материалы и технологии.

Другие лауреатки программы

В новом отборе программы отметили шесть исследовательниц с Аравийского полуострова. Среди других лауреаток — физик Алаа Аль-Мушайкех из Саудовской Аравии, Хадиль Зедан из Катарского университета, исследующая противовирусные препараты, доктор Альджаухара Аль-Рубайи, работающая над вакцинами и иммунотерапией, а также доктор Сара Аль-Арайми из Омана, изучающая превращение отходов в воду и полезные материалы.

Программа L’Oréal-UNESCO For Women in Science Middle East была запущена в 2014 году. С тех пор она поддержала 69 учёных, в том числе 25 в ОАЭ, и выделила на региональные исследования 4 млн дирхамов. По данным ЮНЕСКО, женщины составляют 41% учёных в арабском мире.

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