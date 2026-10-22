В Объединенных Арабских Эмиратах запустили платформу на базе искусственного интеллекта, которая сокращает срок возврата налога на добавленную стоимость туристам примерно с девяти дней до одного рабочего дня. Об этом сообщает The National.

Совместная платформа налоговой службы и Planet

Платформу разработали Федеральное налоговое управление ОАЭ и компания Planet, являющаяся уполномоченным оператором системы возврата НДС туристам в стране. Возврат НДС позволяет посетителям возместить значительную часть уплаченного налога на потребление во время покупок.

Генеральный директор Федерального налогового управления Абдулазиз Аль Мулла заявил, что новый сервис является важным шагом в совершенствовании процедуры возврата налога для туристов, в частности на завершающем этапе их пребывания в стране.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предыдущие цифровые изменения

В 2024 году власти ОАЭ внедрили систему, которая позволяет туристам подавать заявки на возврат НДС напрямую через зарегистрированные платформы электронной коммерции. Для этого во время покупки и до отправки заказа необходимо указать данные проездного документа.

По словам Аль Муллы, благодаря новой платформе ОАЭ стали одной из стран с самым быстрым процессом возврата туристического налога: получение возмещения теперь занимает один рабочий день вместо примерно девяти дней ранее.

Читай нас в