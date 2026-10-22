ОАЕ запустили ШІ-платформу для повернення ПДВ туристам за один робочий день — The National

В Об’єднаних Арабських Еміратах запустили платформу на базі штучного інтелекту, яка скорочує строк повернення податку на додану вартість туристам приблизно з дев’яти днів до одного робочого дня. Про це повідомляє The National.

Спільна платформа податкової служби і Planet

Платформу розробили Федеральне податкове управління ОАЕ та компанія Planet, яка є уповноваженим оператором системи повернення ПДВ туристам у країні. Повернення ПДВ дає змогу відвідувачам відшкодувати значну частину сплаченого податку на споживання під час покупок.

Генеральний директор Федерального податкового управління Абдулазіз Аль Мулла заявив, що новий сервіс є важливим кроком у вдосконаленні процедури повернення податку для туристів, зокрема на завершальному етапі їхнього перебування в країні.

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Попередні цифрові зміни

У 2024 році влада ОАЕ запровадила систему, що дозволяє туристам подавати заявки на повернення ПДВ безпосередньо через зареєстровані платформи електронної комерції. Для цього під час купівлі та до відправлення замовлення потрібно зазначити дані проїзного документа.

За словами Аль Мулли, завдяки новій платформі ОАЕ стали однією з країн із найшвидшим процесом повернення туристичного податку: отримання відшкодування тепер займає один робочий день замість приблизно дев’яти днів раніше.

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